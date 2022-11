Vorfall während des Feuerwerks : Zwei Menschen bei Martinszug in Kempen verletzt

Die beiden Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Kempen Beim Martinszug in Kempen sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Frauen – eine 22-Jährige aus Mönchengladbach und eine 40-Jährige aus Krefeld – hatten sich den Zug an der Ecke Thomasstraße/Moorenring in unmittelbarer Nähe der Burg angesehen, als plötzlich eine Feuerwerksbatterie zerbarst, die oben vom Burgturm aus abgefeuert wurde.

Zwei Querschläger lösten sich, ein Querschläger geriet in die Menschenmenge, die unten stand, und explodierte in Augenhöhe. Durch die Explosion erlitten die Frauen Verletzungen im Gesicht und an den Augen. Wie es ihnen geht, konnte Bernd Klein, Geschäftsführer des St.-Martin-Vereins Kempen, am Abend noch nicht sagen.

Dass die Batterie zerbarst, sei auf einen Materialfehler zurückzuführen. Die Firma Weco, deren Pyrotechniker das Feuerwerk in Kempen durchführen, habe das Feuerwerk auf Platten montiert. Erfahrene Feuerwehrleute, die sich seit Jahren um das Abfeuern des Feuerwerks von den Burgtürmen aus kümmerten, seien damit oben auf den Türmen betraut gewesen. Von Seiten der Feuerwehr seien alle Sicherheitsvorgaben eingehalten worden, so Klein, „es war ein tragischer Unfall.“

(biro)