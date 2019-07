GREFRATH : Zwei 16-Jährige suchen die Freiheit

Der in Berlin lebende Autor und Musikjournalist HP Daniels liest im September in der Grefrather Buchhandlung aus „Runaway“. Foto: Transit Verlag/Peter-M. Scheibner

GREFRATH (RP) Die Buchhändler Karl Gross und Regina Ringpfeil freuen sich sehr, den Berliner Musiker und Schriftsteller HP Daniels im September in Grefrath begrüßen zu können. Er liest am Sonntag, 8. September, um 19 Uhr in der Grefrather Buchhandlung, Hohe Straße 25. Sein neuer Roman „Runaway” hat sie begeistert, ein „Coming of Age“-Roman, der zwar die abenteuerliche Flucht von zwei Jugendlichen schildert, jedoch durch die wohltuende Distanz des nunmehr 67-jährigen Autors eine ironisch – süffisante Färbung erhält.

Ein atmosphärisch dichtes Road Movie über eine Jugend in den 60er Jahren, über eine stachlige Zeit, die extrem autoritär war, aber auch Fenster aufstieß in ein neues, Freiheit versprechendes Lebensgefühl:

Zwei Sechzehnjährige haben die Schnauze voll – von ihren tyrannischen Vätern, von ihrer autoritären, noch mit Nazis gespickten Schule, aber auch davon, dass sie nichts dagegen machen oder machen können.

Eines Morgens ist Schluss. Sie packen wie immer ihre Schultaschen, treffen sich am Münchner Hauptbahnhof, kaufen Fahrkarten nach Hamburg und sind weg. Von Freunden haben sie die Adresse des SDS in Hamburg bekommen, wo sie untertauchen können. Die Studenten begrüßen sie „solidarisch” und schicken sie, quasi als Gegenleistung, zum illegalen Plakatekleben gegen die Notstandsgesetze.

Diese Aktivitäten machen Spaß, sie werden ernst genommen, alles erscheint wichtig, dann aber beginnen sie doch an ihren Gastgebern, deren hektischem Getue und Verfolgungswahn zu zweifeln. Wieder treibt es sie weg. Sie leben mal hier, mal da, kriechen bei Leuten unter, hocken mit jungen Rockmusikern und deren coolen Freundinnen zusammen, werden zu wilden Partys in sturmfreie Hamburger Villen mitgenommen. Doch die Frage, was sie eigentlich anfangen wollen mit ihrer neuen Freiheit, wird immer drängender: Musiker werden (berühmt!) oder Songschreiber, Zeichner, Schriftsteller (wenn schon wie Kerouac!). Auf jeden Fall wollen sie nicht mehr so rumhängen wie bisher. Die Flucht nimmt ein abruptes Ende. Sie werden eingefangen, haben verloren – sind aber andere geworden.

Der Autor HP Daniels, in München geboren, lebt als Autor, Journalist und Musiker in Berlin. Er ist Autor von Kurzgeschichten, Features, Portraits, Reportagen für verschiedene Zeitungen und Rundfunksender. Seit 1998 schreibt er als Musikjournalist für den Tagesspiegel, vor allem über Rock- und Pop-Musik.