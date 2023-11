Politiker schicken Brandbrief nach Berlin Zustand auf Niersexpress-Strecke „völlig inakzeptabel“

Auf der Strecke des RE10 (Niersexpress) ist es am Mittwochmorgen erneut zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Ausgerechnet zur wichtigsten Pendlerzeit, zwischen 7 und 9 Uhr, gab es eine Störung in dem Stellwerk in Geldern. Für die Fahrgäste, die regelmäßig mit dem Niersexpress unterwegs sind, nichts Neues: In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu teils erheblichen Verspätungen und Ausfällen bei den Zügen.