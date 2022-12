Förderprogramm für erneuerbare Energien Kempen fördert jetzt auch Lastenräder

Zum zweiten Mal bietet die Stadt Kempen ihren Bürgern eine Förderung an, wenn sie in erneuerbare Energien investieren. Ein erstes Förderprogramm dazu in diesem Jahr war erfolgreich: Nach dem ersten Aufruf Ende Mai waren die Mittel innerhalb von sechs Wochen ausgeschöpft. 50.000 Euro waren im Topf; das Geld stammte aus der „Billigkeitsrichtlinie 1“ des Landes NRW, um Klimaschutzprojekte anzustoßen. Insgesamt gingen rund 170 Anträge bei der Stadt ein. Für 118 Anträge gab es eine Zusage – in 78 Fällen für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher, in 30 Fällen für Stecker-Solaranlagen. Sechs Zusagen gab es für Wärmepumpen, vier für Solarthermie-Anlagen.