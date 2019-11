Diskussion um Grobben-Straße : Straßennamen verlangen Verantwortung

Die Ludwig-Jahn-Straße am Gymnasium Thomaeum in Kempen war zuletzt eher als Fahrradstraße im Gespräch. Sie wurde am 18. August 1934 mit nationalsozialistischem Pomp nach dem „Turnvater“ Jahn benannt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Um die Wilhelm-Grobben-Straße gibt es derzeit in Kempen eine lebhafte Diskussion. Kontroverse Auseinandersetzungen, solange sie mit Respekt vor der Meinung des Anderen ausgetragen werden, sind das Schmieröl der Demokratie. Aber sie sollten ausgewogen und mit Sachkenntnis geführt werden. Am Dienstag, 3. Dezember, wird im Hauptausschuss wieder diskutiert.

Wenn man im Sinne politischer Korrektheit die Wilhelm-Grobben-Straße in Kempen umbenennt, sollte man sich klar darüber sein, dass es in Kempen weitere fragwürdige Straßennamen gibt. Wie die Ludwig-Jahn-Straße. Ihre Benennung erfolgte am 18. August 1934 aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Vereinigten Turnerschaft Kempen, das die NSDAP damals zu einer großen Propaganda-Schau gestaltete – zu einem „Wiegenfest“ für den neu gebildeten, die Turnbewegung gleichschaltenden Turnkreis Krefeld-Kempen mit 3000 aktiven, einheitlich gekleideten Teilnehmern und markigen Reden von Kreisleiter Heinrich Niem und Kempens Ortsgruppenleiter Franz Hauzeur. Der Namenspatron Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) gilt nicht nur in Kempen als Schöpfer der deutschen Turnbewegung; seine Devise, „frisch, fromm, frei, fröhlich“ solle der Mensch sein, zielte auf eine positive Förderung der physischen und moralischen Kraft des deutschen Volkes im Kampf gegen die französische Fremdherrschaft unter Napoleon. Daneben aber war er ein wütender Nationalist, sprach sich gegen die Überfremdung des Deutschtums durch Juden und Ausländer aus und stand deshalb im Dritten Reich in hohen Ehren, wo er – als Deutschnationaler – durch die Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde. In Deutschland laufen mehrere Initiativen, um nach ihm genannte Schulen, Straßen und Plätze umzubenennen.

Die Ferdinandstraße, noch 2007 im Grachtenviertel so benannt, bewahrt das Andenken des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten Ferdinand von Bayern (er regierte von 1612 bis 1650). Dieser intolerante Machthaber, Fundamentalist und Glaubensfanatiker war es, der mit seiner 1614 erlassenen Religionsordnung den Anstoß zur Vertreibung der evangelischen Bürger aus Kempen gab, darunter zahlreicher geschäftstüchtiger Kaufleute und geschickte Handwerker. Die Folgen sind bekannt: Für Kempen brach eine Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs an, es wurde von der toleranteren Nachbarstadt Krefeld überrundet.

Nach dem fanatischen Gegenreformator Ferdinand von Bayern ist eine Straße im so genannten Grachtenviertel in Kempen benannt. Foto: Hans Kaiser

Keine Straße benannt ist nach einem der Vorgänger Ferdinands, dem Erzbischof Hermann von Wied (1515-1547), obwohl der für Kempen eine weit positivere Bedeutung hatte und auch eine engere Beziehung zur Stadt. Hermann von Wied bemühte sich im Zeitalter der Reformation um einen Ausgleich zwischen den Konfessionen: Anders als der fanatische Gegenreformator Ferdinand kann er einer heutigen Zeit als Vorbild dienen. Nach einem seiner Besuche in Kempen, das damals ein Zentrum der Reformation am Niederrhein war, erließ er am 27. Juli 1546 speziell für unsere Stadt eine Reformationsordnung. Am Niederrhein ist sie eines von wenigen Dokumenten dieser Art, was einmal mehr die damalige Bedeutung Kempens unterstreicht. Der Text stellt einen Aufruf zur Abstellung der eingerissenen Missbräuche dar, zur Eintracht und Versöhnung.

Hermann von Wied bemühte sich um Versöhnung im Streit der Konfessionen. Foto: RG

Diese Einseitigkeit gilt für die Stadt allgemein. Während mehrere Kempener Straßen führenden Katholiken gewidmet sind – eine Ordensfrau begegnet als Namensspenderin des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums und des Hilariaweges sogar zweimal – kommen Vertreter der lange Zeit ausgegrenzten evangelischen Randgruppe nicht vor. „Arnoldplatz“ und „Arnoldstraße“ gelten dem Industrieunternehmen, der Kempener Eisenmöbelfabrik Arnold, aber nicht dem evangelischen Christen, Sponsoren und Presbyter Karl Arnold.

Auch nach dem in Kempen gebürtigen Johann Gelenius ist eine Straße benannt. 1626 wurde er vom glaubensstrengen Kurfürsten Ferdinand zum Generalvikar ernannt. In seinem Auftrag führte Gelenius regelmäßig Visitationen durch, Kontrollbesuche, um die Zucht und Ordnung der katholischen Kleriker wiederherzustellen und die „Ketzerei“ auszumerzen. In diesem Zusammenhang ernannte er einen seiner Kempener Verwandten, den Vikar Johannes Wilmius, zum geistlichen Kommissar für den unteren Niederrhein. Im Herbst 1630 visitierten Wilmius und Gelenius auch Kempen, wo sie 36 Bürger, die im Verdacht evangelischer Abweichlerei standen, eingehend verhörten. Auch nach Wilmius heißt in Kempen eine Straße. – Ab 1626 wirkte Johannes Gelenius an Hexenverfolgungen mit, die Kurfürst Ferdinand initiiert hatte.

Muss es gleich eine Umbenennung sein? Sie wäre für die Anwohner mit gewissen Kosten und Aufwand verbunden. Aber sie ist nicht die einzige Möglichkeit. Als Alternative kann beispielsweise unter dem Straßenschild eine Zusatzinformation angebracht werden, die das Für und Wider der Namensgebung darstellt. Eine Tafel könnte zeigen, dass die Politik sich mit dem Problem auseinandergesetzt hat. Sie würde zudem zur Beschäftigung mit unserer Vergangenheit anregen. Das würde so manchen zum Nachdenken bringen – was immer empfehlenswert ist. Für Grobben käme vielleicht infrage: „Diese Straße wurde 1964 nach einem in Kempen beliebten Heimatdichter benannt. Er war aber auch anderthalb Jahre NS-Ortsgruppenleiter und nahm mehrere Funktionen im NS-Kulturwesen wahr. Damit verkörpert er ein Dilemma deutscher Geschichte.“