Start am 29. November : Das bietet der Kempener Weihnachtsmarkt

Die beliebte Weihnachtsverlosung des Kempener Werberings läuft bereits. In allen Mitgliedsgeschäften können Kunden spezielle Marken erhalten und auf Karten kleben. Volle Karten geben sie in den Geschäften wieder ab. Sie kommen dann in die Verlosung. Es gibt sechs Wochenziehungen – die erste hat schon stattgefunden – und eine Hauptziehung am 4. Januar. Ausgelobt sind Gewinne im Gesamtwert von 18.200 Euro. Der Hauptpreis sind 5000 Euro in bar, der zweite Preis 2000 Euro und der dritte Preis 1000 Euro. Insgesamt werden 340 Verzehr- und Geschenkgutscheine im Wert von jeweils 30 Euro verlost. Die letzten Karten können am 2. Januar abgegeben werden. Die jeweiligen Wochenziehungen finden freitags öffentlich in der Geschäftsstelle des Werberings in der Von-Broich-Passage an der Ellenstraße statt.