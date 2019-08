725 Jahre : Zum Jubiläum alte Fotos von Kempener Geschäften

Kempen Kempen wird in diesem Jahre bekanntlich 725 Jahre alt. Gefeiert wird am 14. und 15. September mit der „Klingenden Altstadt“. Am Sonntag haben auch die Geschäfte geöffnet, und anlässlich des Stadtjubiläums hat sich der Werbering eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

Die Besucher können in der Schaufenstern einen Blick in die Kempener Vergangenheit werfen. Die Idee stammt von Ex-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans. Der ist Mitglied bei den „Beldches-Kiekern“.

Das ist eine engagierte Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich regelmäßig treffen und sich um die Archivierung von Fotos aus der Kempener Vergangenheit kümmern. Die Gruppe hat auch bereits mehrere Ausstellungen veranstaltet, die allesamt auf große Resonanz bei den Kempenern stießen. Zusammen mit Josef Lamozik und Werbering-Geschäftsführer Rainer Hamm ist Hermans dabei, interessierten Geschäften historische Fotos ihrer Gebäude zu verschaffen, die dann am Festwochenende für alle zu sehen sind. Einige dieser Bilder sind inzwischen bereits angekommen.

(RP)