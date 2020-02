Rosenmontag : Zug in Kempen: Ein bunter närrischer Traum

Der prächtige Prinzenwagen von Peter II. und Brigitte I. bildete den Abschluss des tollen Zuges. Foto: Ja/Norbert Prümen

Kempen Einen tollen Rosenmontagszug bekamen die Kempener und die Gäste aus dem Umland zu sehen. Auch wenn das Wetter bescheiden war, hatten alle gute Laune und versprühten karnevalistische Freude. Nun heißt es wieder drei Jahre warten.

Nein, nein, vom Regen ließen sich die Kempener nicht vom Feiern abhalten. Es tröpfelte und tröpfelte, die Narren sangen und schunkelten. Und sie sahen einen brillanten Zug mit Akteuren, denen man den Spaß an der Freud’ förmlich ansehen konnte. Da jagte aber auch ein Höhepunkt den anderen – bis der Prinzenwagen den närrischen Reigen beendete. Zahlreiche fantasievoll kostümierte Fußgruppen hatten sich tolle Dinge ausgedacht, warfen beispielsweise einen Blick hinter die Kulissen der Sesamstraße. Die Mitglieder der Landjugend kamen als Superhelden, bei denen einem um die Zukunft Kempens nicht bang sein muss. Ein wahrer Augenschmaus waren die Kinder des Kempener Turnvereins, die als grüne Frösche verkleidet während des Zugs akrobatische Kunststücke auf dem Trampolin zeigten.

Närrisch, bunt und ausgelassen – so haben die Kempener den Rosenmontag gefeiert. Foto: Ja/Norbert Prümen

Stets dabei beim Zug sind die Fußball-Legenden von Thomasstadt Kempen, die einst in den 90er Jahren den Aufstieg in die Landesliga schafften. Die inzwischen in ein reifes Alter gelangten Herren haben sich erstaunlich gut erhalten. Vielleicht gibt es ja einen neuerlichen Aufstieg!

Mahnung an die Verwaltung: Macht endlich Schluss mit der Baustelle Ellenstraße. Foto: Ja/Norbert Prümen

Verschiedene Musikgruppen sorgten für Stimmung bei den zahlreichen Besuchern, die den Zug vom Straßenrand aus verfolgten – und dabei zahlreiche Beute machten, denn geschmissen wurde reichlich. Da flogen sogar Äpfel, Zwiebeln und Möhren durch die Kempener Luft und fanden dankbare Abnehmer.

Trampolinspringer des Kempener Turnvereins glänzten mit sportlichen Einlagen. Foto: Ja/Norbert Prümen

Sehr bedenkenswert war die Forderung einer Fußgruppe nach „Fridays for Freibier“, was sie gerade durchaus erfolgreich einem Selbsttest unterzogen. Als Lämmerexpress nahm die Crew von gut Gut Heimendahl am närrischen Umzug teil. Naturschützer stellten klar: „Ohne Blumen auf der Wiese geht’s der Biene richtig miese.“ Da gab es auch keinen Widerspruch der Feuerwehr, die mit mehreren Löschzügen im karnevalistischen Einsatz war, aber nur Durst löschen musste.

Die Damen und Herren der CDU gaben sich auf ihrem Wagen voller Elan. Keine Wunder, waren sie doch mit voller Kraft unterwegs. Auch die Stadtspitze mit Bürgermeister Volker Rübo vorneweg hatten am Rosenmontag nichts Besseres zu tun, als mit lauten Helau-Rufen die Bevölkerung gefügig zu machen.

Mit einer Offensive ist in nächster Zeit aus St. Hubert zu rechnen. Dort plant man nämlich, den lange versprochenen Kunstrasenplatz in Eigenregie zu bauen. Fraglich ist, ob sie dabei Unterstützung von Harry Potter und seinen zahlreich im Zug vorhandenen Zauberschülern bekommen.

Garden und Karnevalsvereine grüßten aush lichter Höhe ihr närrisches Kempen, während eine der Fußgruppen energisch forderte, den Abzug von De Beukelaer in letzter Minute doch noch zu verhindern. Dazu hatten sich die Akteure in schmackhafte Kostüme geschwungen, die Kempener Innenstadt war voller Prinzen mit ihren Rollen.