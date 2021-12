Adventskalender – wir öffnen Türen : Destillerie und Weinhandlung an der Vorster Straße 22 in Kempen

Kempen, Türchen Nummer 22, Getränke Goertsches Foto: Norbert Prümen

Serie Kempen Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 22: Das Spirituosengeschäft von Carlo Goertsches an der Vorster Straße 22 in Kempen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Holunder-Zimt, Rum-Sahne, Walnuss mit Cognac verfeinert. So verschieden die Geschmacksrichtungen sind, eins haben sie alle gemeinsam. Es handelt sich um kleine feine Liköre aus dem Hause Goertsches, die eigens für die Weihnachtszeit hergestellt werden.

An der Vorster Straße 22 in Kempen trifft der Kunde aber nicht nur auf diese hochprozentigen Schmankerln. Hinter dem Namen Goertsches steht ein 133 Jahre altes Traditionsunternehmen, das Destillerie, Weinhandel und Getränkehandel samt Service in sich vereint. Die Zustellungen aller Getränke und auch Ausstattungen von Events jedweder Art sind Teil des Angebotes.

Alkoholfreies, Brände, Liköre, Champagner, Weine – die Auswahl ist groß. Und wer das Besondere sucht, der wird fündig. „Wir haben viele Nischenprodukte aus sorgfältig ausgewählten kleinen Brennereien, die wirklich außergewöhnlich sind“, sagt Carlo Goertsches. Dazu kommen die hausgemachten Produkte.

Seit fast 100 Jahren existiert so die Rezeptur für den Thomasbitter. Er wird bei Goertsches in der nunmehr vierten Generation hergestellt. Dazu kommen weitere eigene Kreationen wie zum Beispiel Prumum. Dahinter verbirgt sich ein Pflaumen-Mandellikör.

Was den Wein betrifft, da setzt Goertsches in erster Linie auf europäische Produkte. Nur ein kleiner Teil kommt aus Übersee. „Wir haben sehr gute Weine im Prinzip gleich vor der Haustüre, und diese biete ich gerne an“, sagt Goertsches. Die Kunden wissen die gute Beratung dabei zu schätzen.

Ein besonderes Angebot sind die Whiskey-Tastings, die aktuell online stattfinden – und das mit Gästen aus ganz Deutschland. „Die Teilnehmer erhalten vorab ein Set mit den Flaschen und Zugangsdaten. Gäste aus den Brennereien schalten sich online zu und stellen ihre Brennerei vor“, berichtet Goertsches. Bei den Whiskeys handelt es sich dabei zu 90 Prozent um schottische Single-Malts.