Zirkus-Projekt : Zirkus Rondel gastiert an der Regenbogenschule in Kempen

Zirkus Rondel gastiert an der Regenbogenschule in Kempen

Die Kinder der Katholischen Grundschule Wiesenstraße in Kempen hatten 2017 ein Projekt mit dem Zirkus Rondel. Foto (Archiv): Kaiser. Foto: Kaiser, Wolfgang

Kempen (rei) Am morgigen Sonntag, 23. Juni, beginnt der Zeltaufbau. Bis Samstag, 29. Juni, steht das Viermastzelt des Zirkus Rondel der Zirkusfamilie Ortmann im East-Cambridgeshire-Park in Kempen, gleich gegenüber der Regenbogenschule.

Die fast 350 Kinder der Grundschule werden von Montag bis Donnerstag in vier Gruppen durch das Zirkusteam auf die insgesamt vier Vorstellungen am Freitag, 28. Juni, um 14.30 und 18.30 Uhr, sowie am Samstag, 29. Juni, um 10.30 und 15 Uhr vorbereitet.