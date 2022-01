Zertifizierung für Mülhausener Kita : Fußball und Kita arbeiten zusammen

Mülhausen Die Kita Kinderreich in Mülhausen ist zum anerkannten Bewegungskindergarten zertifiziert worden. Beschlossen wurde eine Zusammenarbeit mit dem SSV Grefrath.

Die Kita Kinderreich in Mülhausen wurde jetzt zum anerkannten Bewegungskindergarten zertifiziert. Damit will die Kita ein Zeichen für ein Mehr an Bewegung setzen. Mit dem SSV Grefrath hat die Kita einen Kooperationsvertrag geschlossen. Kinder und Familien sollen sich mehr bewegen. „Die Lebenswelt der Kinder ist schon lange nicht mehr auf Bewegung ausgerichtet, und Corona verschärft die Situation immer mehr,“ erläuterte Maike Bauer von der Sportjugend des Kreissportbundes Viersen (KSB) bei der Übergabe der Gütesiegel an die Kita und den SSV Grefrath. „Hier ist es wichtig, dass wir mit einem guten Konzept gegensteuern und alle Bildungspartner angemessen geschult werden,“ betonte die Pädagogin. Um den Drang zur Bewegung zu unterstützen, brachte Michael Schrumpf vom SSV Grefrath zwei Fußbälle als Geschenk mit.