Workshop in der Stadtbibliothek Kempen : Zentangle-Kursus: Fehler gibt’s nicht

Kempen Inhalte sind fünf Grundelemente, mit denen man Kunst zeichnet. Sie beinhalten sowohl Konzentration als auch Entspannung.

Anne Fiedler, die auch an Grundschulen und bei der Kreisvolkshochschule diese Kunst lehrt, führte die Kinder mit zunächst ganz einfachen Schritten ein. Ganz am Anfang stand ihr Satz, dass es keine Fehler gebe, sondern dass die Bilder einfach entstehen. Dann fing es ganz leicht an. Vier Punkte an den Ecken, diese zu einem Rahmen verbinden. Dann wurde ein geschwungener Gartenweg gemalt. Aber so ein Weg braucht ja auch einen Belag, also kamen noch Striche dazu, die den Weg begehbar machen könnten. Eine Einrahmung braucht so ein Weg natürlich auch. Also kam das nächste Element dazu. Wie das so ist im Garten, kann es auch einmal kräftig regnen. In Zacken kommen die Regenschauer nieder. Jeder der einen Garten kennt, weiß, dass die Feuchtigkeit Schnecken anlockt. Also malten die Kinder als nächstes die Schnecken dazu.