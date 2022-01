Pandemie im Kreis Viersen : Zehn neue Corona-Fälle in Seniorenhaus in St. Tönis

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag 267 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 2121 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 393 in Willich, 315 in Kempen, 273 in Tönisvorst und 97 in Grefrath.

Neue Fälle meldete der Kreis am Donnerstag aus Senioreneinrichtungen. So wurden im Seniorenhaus St. Tönis zehn neue Fälle registriert, im Hubertusstift in Willich-Schiefbahn und im St.-Peter-Stift in Kempen gab es jeweils einen neuen Fall. Zahlreiche Fälle gibt es derzeit an Schulen: Jeweils drei Corona-Fälle meldete der Kreis von der Gottfried-Kricker-Schule in Willich-Anrath und der Grundschule in Willich-Wekeln, zwei Fälle gab es an der Albert-Schweitzer-Schule in Willich. Jeweils einen neuen Fall registrierte der Kreis an der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen und am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen. 398 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.