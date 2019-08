Zehn Jahre Villa Basels : Besonderes Wohnhaus für Senioren

Die Mieter in der Villa Basels in Kempen genießen auch die gemeinsamen Kaffeestündchen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Seit nunmehr zehn Jahren gibt es im Kempener Süden die „Villa Basels“. Der Wohnprojekt für Ältere ist längst etabliert.

In Kempens Süden liegt an der St.-Peter-Allee die „Villa Basels“. Im Sommer 2009 zogen hier die ersten Mieter ein. Ziel war es, für ältere Bürger eine neue Wohnmöglichkeit zu schaffen. Jeder Hausbewohner lebt in seiner eigenen Wohnung, gleichzeitig wird aber Betreuung in Form einer Alltagsassistenz sowie einer Nachtbereitschaft für Notfälle angeboten.