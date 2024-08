Zehn Jahre Klosterhof in Kempen Erfolgsgeschichte auf historischem Terrain

Dieses Projekt war seinerzeit das größte Bauvorhaben in der Kempener Innenstadt. Das Areal zwischen dem Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße und der Orsaystraße galt als städtebauliches „Filetstück“ in der Thomasstadt. Es war ein schwieriger politischer Prozess mit zum Teil heftigen kontroversen Diskussionen, bis schließlich 2011 die Abrissbagger anrückten und das seit Jahren leer stehende Kreisverwaltungsgebäude beseitigten. Ab 2012 entstand hier der heutige Klosterhof. Der Wohn-Geschäftshauskomplex bestehend aus zwei Baukörpern wurde zu einer städtebaulichen Erfolgsgeschichte.