Rechtzeitig vor den Ferien impfen Zecken sind schon unterwegs – Risikogebiete auch in NRW

Eigentlich ist Winter, auch wenn die Temperaturen etwas anderes vermuten lassen. Und eigentlich halten sich viele Menschen noch nicht im Garten auf, aber da es so mild ist, können Hobbygärtner und Freiluftfreunde nicht mehr stillhalten und sind schon in den Vorgärten und Gärten beschäftigt. Katzen und Hunde streifen eh gerne durch das Gras – ganz ohne auf den Kalender zu schauen. Und in diesem Gras sind Naturliebhaber und Haustiere nicht alleine: Die Zecken sind schon jetzt, mitten im Winter, unterwegs.