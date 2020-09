Zeche Niederberg IV in Tönisberg : Bezirksregierung hat keine Bedenken

Zeche Niederberg IV in Tönisberg

Gelände und Gebäude der ehemaligen Schachtanlage Niederberg IV in Tönisberg sollen zu einem so genannten Zechen-Campus werden – mit innovativen Unternehmen, Dienstleistern oder Handwerksbetrieben. Foto: Zechenförderverein

Tönisberg Die Bezirksregierung Düsseldorf hat keine Bedenken gegen die von der Stadt Kempen geplante Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der ehemaligen Zeche in Tönisberg. Das teilte Bernd Strey von der Architektengruppe Stadtraum in Düsseldorf mit.

Stadtraum plant im Auftrag des neuen Inhabers des Areals, Wolf-Reinhard Leendertz, die Umgestaltung und Weiterentwicklung der früheren Schachtanlage in einen so genannten Zechen-Campus. Dort sollen in den kommenden Jahren innovative Unternehmen, Dienstleister oder Handwerksbetriebe angesiedelt werden.