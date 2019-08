Zauberer Tobias Velmer : Magie in Kempens Altenheimen

Magie in Kempens Altenheimen

Tobias Velmer freut sich auf die Auftritte in Kempen. Foto: ka

Kempen Der Zauberer Tobias Velmer sorgt für charmante Unterhaltung.

Der Zauberer Tobias Velmer gastiert in den Kempener Stifts-Cafés. Am Sonntag, 18. August, tritt der Magier im Von-­Broichhausen-Stift auf. Zwei Wochen später, am 1. September, gibt der Taschenspieler im St.-Peter-Stift Kostproben seines Könnens.