Zahnärztin aus Kempen im Einsatz in Madagaskar „Solche Zähne habe ich bei Kindern noch nie gesehen“

Wie diese aussehen, hat eine junge Zahnärztin aus Kempen nun in Madagaskar gesehen. Ehrenamtlich war Dr. Komalpreet Kaur für zwei Wochen mit dem Verein „Planet Action – Helfende Hände“ in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar, im Einsatz, um dort Kinder zu behandeln. „Solche Zähne habe ich bei Kindern noch nie gesehen“, sagt sie rückblickend. „Ich habe so schlimme Milchzähne gesehen, so etwas gibt es in Deutschland gar nicht.“