Rettungsdienste im Einsatz Zahlreiche Unfälle durch Glätte im Kreis Viersen

Insgesamt zählte die Polizei im Kreisgebiet zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen 9 Uhr, 17 Verkehrsunfälle. In drei Fällen wurden Menschen verletzt, bei 14 Unfällen blieb es bei Sachschaden. Die Unfälle waren über das komplette Kreisgebiet verteilt. In Viersen gab es fünf Unfälle, in Nettetal vier, in Kempen drei, in Tönisvorst zwei und jeweils einen in Niederkrüchten, Grefrath und Schwalmtal. Die drei Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich am frühen Morgen, in der Zeit zwischen 4.20 Uhr und 5.45 Uhr.