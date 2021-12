Corona im Kreis Viersen : Drei Menschen sterben nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Drei weitere Menschen aus dem Kreis Viersen sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie der Kreis Viersen am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus Kempen, eine 56-jährige Frau aus Viersen und einen 85-jährigen Mann aus Willich.

Am Dienstag wurden dem Kreis 138 neue Corona-Fälle bekannt. Damit gelten aktuell 1383 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 192 in Kempen, 185 in Willich, 144 in Tönisvorst und 79 in Grefrath. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 249,2 auf 245,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 267,9.