Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Infizierte verstorben

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 4. Dezember, 242 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Aktuell gelten 1576 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 104 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 304,5 auf 294,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 290,3. Im Haus Salus, dem Alten- und Pflegeheim in Grefrath-Mülhausen, wurde eine neue Infektion bekannt. Neue Infektionen wurden auch in Schulen gemeldet: Eine Person an der Gesamtgrundschule Wekeln in Willich, drei Personen am Lise-Meitner-Gymnasium in Willich, eine Person an der Regenbogenschule in Kempen, zwei Personen an der Katholischen Grundschule Wiesenstraße in Kempen, eine Person an der Gesamtgrundschule in Kempen-Tönisberg und eine Person an der Katholischen Grundschule St. Tönis.