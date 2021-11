Pandemie im Kreis Viersen : Zwei weitere Menschen an Corona gestorben

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind erneut zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Wie der Kreis am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um eine 72-jährige Frau aus Kempen und einen 60-jährigen Mann aus Viersen.

Seit Samstag, 20. November, wurden im Kreisgebiet 328 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 1211 Menschen als infiziert – davon 217 in Willich, 127 in Kempen, 122 in Tönisvorst und 58 in Grefrath. 126 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Sechs neue Fälle meldete der Kreis vom evangelischen Altenzentrum in Oedt, jeweils einen neuen Fall von der Astrid-Lindgren-Schule in Willich, der Astrid-Lindgren-Schule in Kempen, der Regenbogenschule in Kempen, der Grundschule Wiesenstraße in Kempen, der Grundschule im Mühlenfeld in Willich und vom Lise-Meitner-Gymnasium in Willich, außerdem zwei neue Fälle vom Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen.