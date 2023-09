Neuer Impfstoff verfügbar Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Viersen steigt

Dass mit den kühleren Tagen und dem Herbst auch die Zahl der Atemwegserkrankungen steigt, ist wenig überraschend. Das bemerken auch die Hausärzte im Kreis Viersen. Inzwischen kämen wieder mehr Patienten mit Atemwegsinfekten, auch mit Covid-19, berichtet Dr. Arndt Berson, Hausarzt in Kempen und Vorsitzender der Kreisstelle Viersen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Er empfiehlt deshalb, sich auch gegen Grippe (Influenza) impfen zu lassen. So manche Praxis habe die Infektsprechstunde, die in Pandemie-Zeiten extra eingeführt worden war, inzwischen abgeschafft, so Berson – gleichwohl sei man in den Praxen weiterhin dankbar, wenn Patienten mit Atemwegserkrankungen vorher anriefen, damit man sie beim Besuch in der Praxis von anderen Patienten fernhalten könne. Manche Patienten hätten daheim schon einen Selbsttest gemacht, der dann ein positives Ergebnis zeigte, „bei anderen veranlassen wir den Test“, so Berson.