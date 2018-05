Stadt Kempen: Wunderbares Spiel mit Sprache und Maske

Stadt Kempen Beeindruckende Aufführungen der Gesamtschüler aus dem Fach "Darstellen und Gestalten"

Zum zweiten Mal zeigten die Schüler der Kempener Gesamtschule am Donnerstagabend, was sie in diesem Schuljahr im Fach "Darstellen und Gestalten" erarbeitet haben. Wie im vergangenen Jahr konnte man als Zuschauer nur staunen, was die jungen Leute bei der Aufführung "Bretterboden zwei" zeigten.