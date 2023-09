Neue Wohnungen dringend benötigt So entwickelt sich der Wohnungsmarkt in Kempen

Zuwanderung heißt das Stichwort, wenn es um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland geht. Das gilt nicht nur für ausländische Fachkräfte, die dringend gebraucht werden. Das gilt auch allgemein für Arbeitskräfte, die in den Unternehmen in den nächsten Jahren benötigt werden, um die Produktionsleistung gewährleisten zu können. Diese Tatsache betrifft auch den Keis Viersen und speziell die Stadt Kempen. Die Zuwanderer benötigen Wohnungen. Und die fehlen – nicht nur in Großstädten – auch im ländlich geprägten Raum.