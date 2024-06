Wohnen im Kreis Viersen Wo die GWG in Kempen baut

Es gab Zeiten, da standen preiswerte Mietwohnungen in Kempen nicht so sehr im Fokus des Interesses. Bei der Stadt und den hiesigen Immobilienmaklern waren eher Grundstücke für den Bau von Eigenheimen gefragt. Auch für Eigentumswohnungen mit gehobener Ausstattung gab es etliche Interessenten. Doch mittlerweile hat sich die Marktlage auch in der Thomasstadt gewandelt. Investoren setzen zunehmend auf den Bau von preiswerten Mietwohnungen.