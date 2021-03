Tourismus-Offensive in Grefrath : Grefrath braucht einen Hafen für Wohnmobile, meint die SPD

Grefrath Die SPD-Fraktion im Grefrather Gemeinderat hat beantragt zu prüfen, ob Fördermöglichkeiten genutzt werden können, um in attraktiver Grefrather Ortslage einen Wohnmobilhafen/Touristikplatz zu schaffen.

Über 4000 Stellplätze gebe es in Deutschland, recherchierte die SPD. Das touristische Übernachtungsangebot in Grefrath sei begrenzt. Zwar gebe es einige Hotels und Ferienwohnungen und auch einen Wohnmobilstellplatz in Oedt. Doch hier sei keine ausreichende Infrastruktur vorhanden. Es fehlten Sanitäranlagen und Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. Diese Voraussetzung finde man allerdings am Freibad vor, könnte zumindest mit geringem Aufwand geschaffen werden.