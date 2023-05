50 Wohnungen könnten hier entstehen Investor will Parkplatz in Kempen bebauen

Auf dem Parkplatz hinter der Volksbank an der Ecke Burgstraße/Spülwall könnte bald gebaut werden: Die Ralf Schmitz GmbH aus Kempen sei mit dieser Idee an die Stadt herangetreten, berichtet die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die nächste Sitzung des Planungsausschusses des Kempener Stadtrats. Die Politik will sich in der Sitzung am Montag, 5. Juni, mit dem Vorhaben befassen. Nach anfänglicher Skepsis, so der Technische Beigeordnete Torsten Schröder, sei jedoch klar geworden, „dass eine solche Bebauung eine Bereicherung für das Stadtbild sein könnte“. In mehreren Abstimmungsgesprächen zwischen Stadt und Investor wurden bereits mehrere Varianten für eine Bebauung vorgestellt und eine erste realisierbare Variante erarbeitet, so beschreibt Schröder den Vorgang in seiner Vorlage weiter.