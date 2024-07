Trends in den Reisebüros Wohin die Kempener am liebsten reisen

Die Sommerferien haben schon begonnen, doch in den Reisebüros in Kempen haben die Mitarbeitenden in diesen Tagen trotzdem alle Hände voll zu tun. Denn es kommen nicht nur diejenigen, die jetzt auf den letzten Drücker mit der Familie noch in den Urlaub starten wollen, sondern auch Reiselustige, die langfristiger planen: für den Herbst, für den Winter, fürs kommende Jahr. Am Dienstag sei es unglaublich voll gewesen in ihrem Reisebüro am Kuhtor, berichtet Inhaberin Susanne Utke am Mittwoch. Zu dritt habe man Kunde um Kunde beraten, sie gaben sich quasi bis zum Abend die Klinke in die Hand. „Die Leute haben richtig Lust zu verreisen“, sagt Utke.