Was Zeelandia Moerland an der Alten Schulstraße in Kempen bietet : Frischer Fisch für Aschermittwoch

Jenny Hüttner von der Filialleitung bei Zeelandia Moerland in Kempen kennt sich mit Fisch aus. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Zum Start in die Fastenzeit haben einige Kunden bei Zeelandia Moerland an der Alten Schulstraße schon Matjes vorbestellt. Viele Stammkunden schätzen das Angebot im Fisch- und Feinkostgeschäft, das täglich beliefert wird.

Von Eva Scheuß

Auf einem dickem Eisbett liegen die Köstlichkeiten bereit: Tranchen von Lachs, Rotbarsch und Kabeljau. Ein Tintenfisch mit rosa Noppen und weißes Sepiafleisch, Jakobsmuscheln, Austern in ihren krustigen Schalen, gebettet auf Heu in kleinen Holzkistchen. Dazu ganze Fische wie Lachsforellen, Doraden und Wolfbarsch, die vor Frische glänzen. In der Kempener Filiale des Fisch- und Feinkostgeschäfts Zeelandia Moerland an der Alten Schulstraße gehen die Kunden ein und aus.

Jenny Hüttner von der Filialleitung ist heute alleine, sie hat genug zu tun: Es ist der Tag vor Aschermittwoch, doch das macht nach ihren Angaben keinen großen Unterschied. „Es gibt ein paar Matjes-Vorbestellungen für morgen“, sagt sie. Aber das sei es dann auch schon. Der Dienstag – nach dem Ruhetag am Montag – und das Wochenende seien die umsatzstärksten Tage, so ihre Erfahrung. Denn frischer Fisch ist längst in der Alltagsküche angekommen, dabei aber immer noch ein etwas exquisites und nicht ganz billiges Produkt.

Rezept Fischfilet in Folie aus dem Ofen Zutaten 150 g Fischfilet pro Person, Butter, Zitronensaft, 1 TL Basilikum gehackt, 1 Möhre, etwas Lauch, Salz und Pfeffer. Zubereitung Pro Portion zwei dünne Scheiben Butter auf ein großes Stück Alufolie legen. Das Fischfilet (150-200 g pro Person, Sorte ganz nach Belieben) mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen und auf die Butter legen. Mit 1-2 TL Basilikum bestreuen und anschließend mit dünnen Möhrenscheiben und einigen Ringen Lauch belegen. Noch einmal salzen und pfeffern. Die Alufolie so zusammenfalten, dass ein „luftiges“ Päckchen entsteht, aber auch nichts herauslaufen kann. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen ca. 20-25 Minuten garen. Je nach Fischsorte kann die Garzeit etwas variieren, daher sollte man vor dem Servieren lieber noch einmal testen. Dazu passen wunderbar frisches Baguette und ein grüner Salat.

Den zahlreichen Stammkunden ist es das wert. Sabine und Uwe Hofer aus Kempen kaufen jeden Dienstag bei Zeelandia ein. Heute haben sie eine große Tranche Seelachs erworben, die sie in einer fest verschweißten Verpackung überreicht bekommen haben. Den wird es später als Ofenfisch geben, gemeinsam mit einer Pizzaiola-Sauce aus Tomaten, Sellerie, Möhren und Knoblauch. Die beiden legen Wert auf Wildfang und Bioqualität. „Einen Viktoria-Barsch würde ich auf keinen Fall kaufen“, sagt Uwe Hofer.

Für eine ältere Dame aus Kempen wird gerade der große schottische Lachs filetiert. Er trägt das „Label Rouge“, ein französisches Gütesiegel für qualitativ hochwertige Lebensmittel. „Der ist zwar etwas teurer, schmeckt aber auch besser als der herkömmliche Lachs“, erzählt sie. Zwei- bis dreimal in der Woche bereitet sie für sich und ihren Mann Fisch zu. Gerne nach mediterraner Art, da sie 20 Jahre lang ein Ferienhaus in Spanien hatte. Sie gibt nebenbei ein paar Zubereitungstipps: Jakobsmuscheln macht sie mit Safran, Sepiastücke brät sie nur ganz kurz in der Pfanne an, damit sie nicht trocken werden. Gewürzt werden die bei ihr nur mit etwas Kurkuma. „Dazu ein Stück frisches Weißbrot und ein Gläschen Weißwein“, verrät sie. Fleisch kommt bei ihr kaum noch auf den Teller, das fördere Arthrose, so ihre Erfahrung.

Zeelandia Moerland eröffnete die Kempener Filiale im Jahr 2017. Zuvor war an diesem Ort das Fischgeschäft des verstorbenen Wolfgang Spachtholz. Der Hauptsitz von Zeelandia ist an der Königstraße in Krefeld. „Über die Jahre haben wir das Angebot an Kempen angepasst“, berichtet Jenny Hüttner. Hier sei die Nachfrage etwas konventioneller als in Krefeld, wo auch regelmäßig exquisite japanische Fische in Sushi-Qualität vorrätig sind. „Aber wir können auf Vorbestellung fast alles besorgen“, ergänzt sie.

Die große Herausforderung beim Fisch ist die Frische. Täglich werden die beiden Standorte von den Lieferanten beliefert. „Wir kaufen bei den Mengen bewusst so ein, dass möglichst wenig übrig bleibt und entsorgt werden muss“, erläutert sie. Die Nachfrage nach Wildfisch kann sie verstehen, sollte aber hinterfragt werden. „Wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann unsere Meere leergefischt“, so die Fachfrau. „Wir setzen auf gute, nachhaltige Aquakulturen“, sagt sie. Und manche Fischsorten würden aus Umweltschutzgründen erst gar nicht in das Angebot aufgenommen werden, etwa Pangasius, der den Ruf hat, aus belasteten asiatischen Aquakulturen zu stammen.