Fußball-Europameisterschaft 2024 Wo in Kempen Public Viewing angeboten wird

Optimal ist es natürlich, wenn dies bei guten Wetterbedingungen im Außenbereich stattfinden kann. Also Kempener Altstadtfeeling inklusive. Und dann noch mit einem frischen Getränk vor der Nase, um die heißen Emotionen bei Bedarf zügig löschen zu können. Hier ein kleiner Überblick – ohne Garantie auf Vollständigkeit: Altstadtgastronom Christoph Wefers bietet in seiner Sports- und Burger-Bar „Falko“ am Buttermarkt unter den großen Platanen ein riesiges Areal fürs Public Viewing. „Wir haben allein drei große Fernseher im Biergarten. Einer mit einem Durchmesser von 2,20 Meter wurde gerade neu angeschafft. Und auch im Innenbereich laufen vier oder fünf Fernseher“, berichtet er. Also dürfte von fast jedem Platz aus ein Blick auf die Spiele möglich sein. Bei ihm wird jedes Spiel übertragen. „Wir haben an 365 Tagen im Jahr jeden Tag ab 10 Uhr geöffnet“, sagt der bekannte Gastronom, der als Obmann beim SV Thomasstadt auch selbst sportlich engagiert ist.