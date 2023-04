Brütende Störche im Kreis Viersen Steigt die Zahl der Storchenpaare bei uns?

Inzwischen haben einige Naturschutzinitiativen, Heimatvereine und Privatpersonen geeignete Nester aufgebaut, vielfach auch auf Privatgelände. Viele Stellen sind den Biologen in der Station nicht bekannt. Daher ruft die Biologische Station Krickenbecker Seen auch zur Meldung aller aktuell besetzten Nester im Kreis Viersen auf, um die Listen zu vervollständigen. Am Ende des Sommers werde, wenn gesicherte Resultate vorliegen, über die Ergebnisse berichtet. Die landesweit tätige Arbeitsgruppe „Weißstorch“ tagt im Juni in Hamm-Heessen. Pleines und Reichmann hoffen auf gute Ergebnisse und auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung: „Es wäre es sehr schön, aktuelle Zahlen für den Kreis Viersen beisteuern zu können.“