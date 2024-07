Unfallatlas gibt Auskunft Wo es für Radfahrer besonders gefährlich ist

Die Verkehrswende, also die Verlagerung des Verkehrs vom Auto unter anderem auf das Fahrrad, ist eine der wichtigsten Aufgaben für Städte, um der Klimakatastrophe vorzubeugen – aber auch, um für mehr Ruhe und Aufenthaltsqualität in den Städten zu sorgen. Dafür ist aber wichtig, dass Radfahrende sich unterwegs wohl und vor allem sicher fühlen. Doch wie sieht das im östlichen Teil des Kreises Viersen, in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich aus? Das zeigt der aktuelle Unfallatlas, der nun für ganz Deutschland veröffentlicht wurde. Er zeigt die Unfallschwerpunkte für das Jahr 2023. Auffällig dabei: „Rote Strecken“, also solche, die im vergangenen Jahr vier oder mehr Unfälle mit Radfahrern aufwiesen, gibt es im ganzen Gebiet nur zwei: In Neersen in Richtung Viersen und in St. Tönis am Ostring.