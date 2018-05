Gemeinde Grefrath: Wo es blüht und nach Sommer duftet

Wohin man bei der "GartenLeben" auch schaut, an allen Ecken und Kanten blüht es in den verschiedensten Farben. Foto: heiner Deckers

Gemeinde Grefrath Über Pfingsten findet im Freilichtmuseum Dorenburg zum elften Mal die Messe "GartenLeben" statt. Über 100 Aussteller zeigen ihre Produkte. Es gibt Blumiges und Buschiges in Hülle und Fülle, darunter viele Raritäten.

Wer in seinem Garten nicht nur auf Rosen, Tulpen oder Nelken setzen möchte, sondern einmal mit dem einen oder anderen ausgefallen Gewächs auffallen möchte, wird bestens bedient: Es ist so manche Rarität im Angebot. Damit man die gekauften Dinge nicht die ganze Zeit mit sich herumtragen muss, gibt es einen Transportservice, der alles in ein Zelt am Ausgang bringt.