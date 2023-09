Energiewende in Kempen Wirtschaftsförderung organisiert Infoabend zu PV auf Gewerbe

In der anschließenden Fragerunde wurden weitere Aspekte angesprochen, beispielsweise der Hinweis auf professionelle steuerfachliche Beratung, um den gewünschten „Return on Investment“ (ROI) zu erreichen und stromautark zu arbeiten. Auf die Frage, welche Sicherheiten die Bank als Kreditgeber nimmt, antwortete Nicole Trapp von der Sparkasse Krefeld, dass dies zunächst die PV-Anlage selbst sei. Dennoch könnten künftige Bestimmungen des Gesetzgebers dazu führen, dass die Banken weitergehende Sicherheiten einfordern müssten. „Eine wichtige Herausforderung für die Unternehmen liegt in der Anpassung ihrer Prozesse, um eine Optimierung des Eigenverbrauchs zu realisieren“, schloss Wirtschaftsförderer Stefan von Laguna den Austausch. Auch weitere Ideen und Schritte seien an diesem Tage vermittelt worden, betonte er außerdem.