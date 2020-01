Grefrath-Oedt : Wirbel um AfD-Empfang in der Albert-Mooren-Halle

Die Albert-Mooren-Halle in Oedt ist eine zentrale Veranstaltungsstätte im Kreis Viersen. Hier werden auch Parteitage abgehalten. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Oedt Die AfD hatte ihre Mitglieder aus Krefeld und dem Kreis Viersen zum Neujahrsempfang eingeladen. Der Veranstaltungsort blieb zunächst geheim. Kurzfristig hatte Hallenbetreiber Christian Karpenkiel seine Zusage wegen Sicherheitsbedenken zurückgezogen.

Mächtigen Wirbel gibt es um einen von den AfD-Kreisverbänden Krefeld und Kreis Viersen für Donnerstag geplanten Neujahrsempfang in der Oedter Albert-Mooren-Halle. Pächter Christian Karpenkiel hatte am Montag den Mietvertrag kurzfristig gekündigt und die bereits gezahlte Miete zurücküberwiesen. Die AfD möchte, teilte der Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk, der Sprecher des Kreisverbandes Viersen ist, am Dienstag mit, die Veranstaltung durchziehen und strebe eine einstweilige Verfügung an. Hallenbetreiber Karpenkiel sagte auf Anfrage unser Zeitung: „Die Angelegenheit liegt bei meinem Anwalt, der hat aber bisher keinen solchen Antrag vorliegen.“

Karpenkiel erzählte die Vorgeschichte: Anfang dieses Jahres seien zwei Personen bei ihm gewesen, um sich die Halle einmal anzuschauen. Sie hätten sich erkundigt, ob am 24. Januar die Möglichkeit bestehe, einen Neujahrsempfang zu veranstalten. Die habe bestanden. Danach hätten sich die Besucher als Abgesandte der AfD vorgestellt. Karpenkiel: „Ich behandle alle Parteien gleich und habe zugesagt.“ Die Politiker hätten sich zuvor im Rathaus erkundigt und seien zu ihm geschickt worden.

Info Albert-Mooren-Halle gehört der Gemeinde Die 1978 erbaute Albert-Mooren-Halle in Oedt befindet sich im Besitz der Gemeinde Grefrath. Pächter ist der Grefrather Christian Karpenkiel. In der Halle richten die Kreisverbände von CDU und FDP regelmäßig ihre Parteitage ab. Auch die SPD tagt hier. Es finden hier ebenfalls Konzerte, Theateraufführungen, Karnevalsveranstaltungen oder Abiturfeiern statt.

Dann erfuhr er in der vergangenen Woche, dass die AfD-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch aus Berlin an diesem Abend reden sollte und der Staatsschutz entsprechende Vorkehrungen treffen müsse. Die Begleitumstände hätten Karpenkiel schließlich dazu veranlasst, die Veranstaltung abzusagen. Diesen Aufwand sei er von anderen Veranstaltungen, auch solche von Parteien, nicht gewohnt: „Ich hatte auch Bedenken wegen möglicher Gegendemonstrationen.“

Antje Heymanns, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Viersen, bestätigte auf Anfrage am Dienstag, dass die Polizei offiziell über das AfD-Treffen in Oedt informiert worden sei. „Erkenntnisse über eine besondere Gefahrenlage liegen uns bislang aber nicht vor.“ Die Polizei sei zur Neutralität verpflichtet und werde gegebenenfalls auch eine Veranstaltung der AfD schützen.

Für Unverständnis hat bei anderen politischen Parteien die Vermutung von Kay Gottschalk geführt, CDU und SPD könnten hinter der Absage stecken. Schließlich halten beide Parteien, aber auch die FDP in der Albert-Mooren-Halle regelmäßig Parteiveranstaltungen ab. Zuletzt fand dort auch der traditionelle Neujahrsempfang der Grefrather SPD statt. CDU-Kreisvorsitzender Marcus Optendrenk erklärte auf Anfrage: „Wir haben mit der Absage nichts zu tun.“ Von der CDU habe es keinerlei Intervention in der Sache gegeben.

Am 10. Januar nutzte die Grefrather SPD die Mooren-Halle für ihren Neujahrsempfang und vergab ihren Kulturpreis an den Gesangverein Liederkranz und ihren Ehrenamtspreis an Eckhard Klausmann. Foto: Wolfgang Kaiser

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass es in Oedt eine Gegendemonstration hätte geben sollen. In den Sozialen Netzwerken formiert sich im Kreis Viersen Protest gegen die AfD-Veranstaltung. Wohl auch um die rechtzeitige Anmeldung einer Gegendemonstration zu verhindern, hatte der AfD-Kreisverband den Veranstaltungsort seines Neujahrsempfangs bis kurz vor dem Termin am Donnerstag geheim halten wollen, wird vermutet.

Grefraths Bürgermeister Manfred Lommetz hatte ebenfalls eine Einladung zu dem Empfang erhalten, sie aber zunächst gar nicht richtig beachtet, weil eben kein Veranstaltungsort genannt worden war. „Ich habe sie in den Papierkorb geworfen“, sagte Lommetz. Erst als es Hinweise von Mitarbeitern aus dem Rathaus auf die Mooren-Halle als Veranstaltungsort gegeben habe, habe er Kontakt zu Hallenbetreiber Karpenkiel aufgenommen. „Ich stehe hinter der Entscheidung von Christian Karpenkiel“, betonte Lommetz. Als Bürgermeister habe er kein Interesse an möglicher Randale oder gar Schäden an der Halle, wenn „dort Farbbeutel oder Steine fliegen“, meinte er.