Schnee im Kreis Viersen : Winterliches Intermezzo

Grefrath, Schwingbodenpark - Schnee im Frühling Foto: Norbert Prümen

Grefrath Manch einer rieb sich am Mittwochmorgen erst mal die Augen, als er aus dem Fenster schaute: alles weiß. Der Winter hat im Kreis Viersen noch mal ein kurzes Gastspiel gegeben. Schneebedeckt präsentierten sich am Morgen Wege und Wiesen, wie hier im Schwingbodenpark in Grefrath, in dem längst die Narzissen blühen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf den Schnee am Morgen folgte am Nachmittag Hagel. In den kommenden Tagen soll es tagsüber zwar ein wenig wärmer werden – für Kempen sind für heute immerhin zehn Grad angekündigt –, doch nachts bleibt es kalt. Empfindliche Pflanzen sollten deshalb noch ein geschütztes Plätzchen bekommen.

(biro)