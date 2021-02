Schneefall in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath : Wintereinbruch sorgt für Freud und Frust

Die Gänseliesel in Oedt präsentierte sich am Sonntagmorgen leicht schneebedeckt. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Willich/Tönisvorst/Grefrath Der am Samstagabend einsetzende Schneefall hat für glatte Straßen gesorgt. Es kam zu mehreren Unfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Auch der Nahverkehr wurde teilweise eingestellt. Viele freuten sich aber über das Wetter.

Allerdings waren Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs betroffen: So fiel der RE10 zwischen Kleve und Düsseldorf, der auch in Kempen hält, in beiden Richtungen wetterbedingt aus. Ein Ersatzverkehr per Bus wurde wegen der eisglatten Straßen nicht eingerichtet. Und so wurden am Sonntag auch reguläre Buslinien eingestellt. „Der Winterdienst tut zwar sein Bestes, aber bei den Minustemperaturen gefriert das Getaute sofort wieder. Unser Fahrer von heute ist ein erfahrener Kraftfahrer, aber auf Eis lässt es sich einfach nicht fahren. Der Bus fährt jetzt noch von Kempen aus Richtung Kaldenkirchen, und dann wird der Betrieb eingestellt“, informierte beispielsweise die Firma Kessels Reisen.