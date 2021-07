Einsatz für den Verein „German Doctors“ : Kempener Arzt hilft sechs Wochen lang in Kenia

Kempener Arzt hilft sechs Wochen lang in Kenia

Kempen Der Kempener Mediziner Professor Dr. Winand Lange ist für die „German Doctors“ in Kenia. Sechs Wochen arbeitet er in einer Ambulanz im Bezirk Kilifi.

Für Professor Dr. Winand Lange ist es der zweite Einsatz für die „German Doctors“ (deutsche Ärzte). Vor zwei Jahren war der Kempener für die Organisation bereits in Bangladesch, nun geht es nach Kenia. Der Hämatologe und Onkologe ist für sechs Wochen in der neuen Ambulanz der „German Doctors“ in Bomani im Bezirk Kilifi, etwa 30 Kilometer nördlich von Mombasa.