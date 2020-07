Willich/Kempen : Sportvereine kämpfen ums Überleben

Kempen/Willich Die Corona-Krise stellt die Sportvereine vor Herausforderungen. Eigens erarbeitete Hygienekonzepte müssen umgesetzt werden. Sportbereiche brechen weg. Der Breitensport muss sich umstellen. Kleinere Vereine haben damit große Probleme.

„Es sind für uns Zeiten voller Unklarheit und sehr weniger Informationen. Die Sportfachverbände geben zwar Infos, die sind aber oft widersprüchlich und führen eher zu Chaos in den Vereinen. Es fehlt an zeitgerechter Informationspolitik vom Land.“ Dieses Fazit zieht Winand Lange, Vorsitzender des Stadtsportverbands Kempen und Abteilungsleiter Tennis beim TuS St. Hubert, aus der Corona-Krise für den Breitensport.

Differenzierende Aussagen rufen nach Angaben von Lange bei Mitgliedern Unverständnis hervor und bringen Vereine immer wieder in Erklärungsnot, warum etwas so und nicht anders gehandhabt werden kann oder wieder etwas geändert werden muss. Abteilungsleiter schreiben für die jeweilige Sportart Hygienekonzepte, was viel Arbeit und eine Flut von Papier mit sich bringt. Trainingsstunden müssen einzeln angemeldet werden, Kontrollen durch das Ordnungsamt erfolgen.

Wer als Trainer im Sportverein arbeiten möchte, braucht eine entsprechende Ausbildung und Lizenz. Los geht es mit der Grundausbildung für den so genannten Übungsleiterschein C. Die Ausbildung erfolgt über die Fachverbände wie der Kreissportbund Viersen in Sportschulen und reicht von Gesundheitslehre und Anatomie bis hin zu Trainingslehre. Die Kosten übernehmen die Vereine. Im Gegenzug verpflichten sich die neuen Trainer, für eine gewisse Zeit beim Verein zu arbeiten.

Dabei ist Sport das, was in den Vereinen vor Ort passiere, und nicht das, was der Spitzensport biete, lautet der Tenor der Vereine. Angebote wie das Kinderturnen sind inzwischen völlig eingeschlafen. „Mit Mühe halten wir die Zahl der Kinder. Jugendliche hören auf. Lediglich bei den Senioren erfahren wir Zuwachs, weil der Gesundheitssport boomt. Das Interesse an Mannschaftssportarten, die gerade für die Entwicklung von Kindern wichtig sind, erlahmt“, berichtet Helmut Frantzen, Vorsitzender vom DJK-VfL Willich.