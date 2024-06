Freilichtmuseum Grefrath Wildnispädagogik – Survival-Training für Kinder im Freilichtmuseum

Pies und Schmiegelt führen die jungen Teilnehmer in eine andere Welt, in der Kinder auf dem Bauernhof auch Arbeiten übernehmen mussten. Immer wieder fachen sie die Neugierde an und sorgen für viel Spannung mit Beispielen aus dem Alltag, wie es einst auf einem Bauernhof zuging. Zusammen schaut man auf der Gänsewiese, warum die Gänse nachts so unruhig waren. Fuchsspuren werden entdeckt und man überlegt, wie die Gänse geschützt werden können. Mit Weidenruten wird ein neuer Zaun geflochten. Dass Wasser einst nicht aus der Wasserleitung kann, sondern am Fluss geholt werden musste, bleibt keine Theorie, sondern wird Realität. Und dass es nicht leicht ist, mit Feuerstein und -stahl ein Feuer zu entfachen, um dann kochen zu können, ist ein weiteres Erlebnis, das ebenso zum Programm gehört.