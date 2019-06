Schülerzeitungswettbewerb : „Wiesen-News“ ganz vorn mit dabei

KEMPEN/DÜSSELDORF (RP) Großes Lob gab es für das Redaktionsteam der „Wiesen-News“, der Schülerzeitung der Katholische Grundschule Wiesenstraße in Kempen, das – wie berichtet – beim Schülerzeitungswettbewerb des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes bei den Grundschulen den vierten Platz belegt und 250 Euro gewonnen hat.

Den Preis erhielten sich bei einer Feierstunde im Konferenzzentrum der Rheinischen Post von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, dem Geschäftsführer des Sparkassen- und Giroverbandes, Thomas Pennartz, und vom stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post, Horst Thoren. Thoren würdigte die Arbeit des engagierten Redaktionsteams. „Es gibt viele schwierige Themen, über die ihr alle immer wieder in euren Zeitungen berichtet – und das ist auch gut so. Trotzdem ist es manchmal auch einfach schön über die positiven Dinge zu lesen: Wie hier in eurer Sonderausgabe zum Thema „Glück“. Was sind Glücksbringer, was bringen sie? Ich bin glücklich, wenn… Und eure Idee einen Bericht über die Kempener Tafel zu machen, weil ihr deren Transporter mit der Aufschrift „Glücksbringer“ gesehen habt, war ,unglaublich clever kombiniert’, wie es ein Juror ausdrückte“, sagte Thoren.