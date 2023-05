Neuer Pächter in „Alt Grefrath“ Traditionsgaststätte im Grefrather Zentrum wieder geöffnet

Die Gaststätte „Alt Grefrath“ hat einen neuen Pächter. Florim Weerts hat seit dem 9. Mai die Türen des Traditionshauses für seine Gäste geöffnet. Am 20. Oktober 2020 hatte sein Vorgänger Normann Schulze wegen der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gaststättenbranche schließen müssen. Seitdem stand das Restaurant an der Hohe Straße 34 mitten im Grefrather Ortskern leer. Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) und Wirtschaftsförderin Laura Bürkert hießen nun das Ehepaar Makfire und Florim Weerts in der Gemeinde Grefrath willkommen. „Für die Gastronomie ist es keine leichte Zeit. In Grefrath spüren wir das besonders. Umso mehr freuen wir uns, dass ein erfahrener Gastronom Alt Grefrath übernommen hat“, sagte Wirtschaftsförderin Laura Bürkert. Ja, bestätigte Florim Weerts, die neue Situation mache ihm aber keine Sorgen. Sicherlich spüre auch er den Fachkräftemangel in der Branche, doch könne er sein gutes Netzwerk nutzen und auch auf Personal aus seinem Brauereihaus Wienges in Krefeld zurückgreifen. Die aufwendige Bürokratie koste ihn allerdings viel Zeit.