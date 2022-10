Mitten auf dem Feld : Weltkriegsbombe in Kempen gefunden

Am 12. September wurde bereits eine englische Brandbombe auf dem Feld in der Nähe des Königshüttesees gefunden (Archivbild). Foto: Norbert Prümen

Kempen Erneut ist auf einem Feld südlich des Königshüttesees, zwischen Hülser Straße und Kempener Außenring, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Kempen am Mittwoch mitteilte, wurde der Blindgänger bei privaten Sondierungsarbeiten am Dienstag entdeckt.

Das städtische Ordnungsamt informierte nach einer ersten Sichtung den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf und sicherte die Fundstelle ab, bis die Kampfmittel-Experten am Dienstagabend anrückten und schnell Entwarnung geben konnten: Die englische Brandbombe des Typs INC 30 LBS war bereits aufgeplatzt und entsprechend ungefährlich.

„Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Blindgänger problemlos bergen und abtransportieren“, berichtete Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka am Mittwoch. Der Blindgänger werde nun in ein Zwischenlager gebracht, bevor er in Hünxe vernichtet werde. Weil die Weltkriegsbombe mitten auf einem Feld gefunden wurde, seien keine Evakuierungen oder Sperrungen notwendig gewesen, so die Stadtsprecherin weiter.