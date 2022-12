Wunder der Geburt Ein Kind kommt zur Welt

(biro) Mia-Elisa ist da: Am Montag, 19. Dezember, kam das kleine Mädchen um 17.39 Uhr im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen per Kaiserschnitt zur Welt. Ihrer Mutter Jasmin Bonse und der kleinen Mia geht es gut – am Freitag, einen Tag vor Heiligabend, verließen die beiden das Krankenhaus und fuhren nach Hause. „Natürlich sind die ersten Tage nach einem Kaiserschnitt immer mit Schmerzen verbunden“, sagt Jasmin Bonse, „aber eigentlich geht es mir gut.“