Anmeldung erforderlich Wie man in Kempen den Weihnachtsbaum loswird

Für den guten Zweck bieten in Kempen auch die Messdiener die Abholung der Tannenbäume an. Die Aktion ist diesmal für Samstag, 13. Januar, geplant, bis Freitag, 12. Januar, können Bürgerinnen und Bürger ihren Baum anmelden. Die Leiterrunde der Messdiener ist dann am Samstag ab 9.30 Uhr unterwegs, um im Stadtgebiet die Weihnachtsbäume einzusammeln. Dabei sammeln die Messdiener auch Geld, sie bitten um eine Spende von mindestens drei Euro. Die Hälfte der Einnahmen geht an ein Aidswaisenhaus in Okatana/Namibia, die andere Hälfte der Einnahmen kommt der Jugendarbeit der Messdienerschaft zugute. Landwirte aus der Umgebung unterstützen die Tannenbaum-Aktion der Messdiener. Anmeldungen für die Tannenbaum-Abholung nehmen die Messdiener bis Freitag, 12. Januar, 15 Uhr, entgegen unter https://tba.md-st-josef.de oder am Mittwoch, 10. Januar, zwischen 18 und 20 Uhr unter Telefon 02152 517171.