Bürgern und örtliche Wirtschaft eingebunden : Wie Kempen klimaneutral werden will

Die Stadt Kempen will mit gutem Beispiel vorangehen, auch mit Blick auf die Sanierung kommunaler Gebäude. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen will in den kommenden Jahren viele Dinge anpacken, um mehr fürs Klima zu tun. Darauf hat sich die Politik am Montag verständigt. Aus dem Klimaschutzkonzept geht hervor, welche Maßnahmen geplant sind.