Wie in Grefrath CDU für historische Kempen-Fotos in der Stadt

Die Idee aus Grefrath kommt auch in Kempen an: Dort hat nun die CDU-Fraktion im Stadtrat einen Antrag an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt. Die CDU beantragt, auch in der Kempener Altstadt historische Aufnahmen anzubringen. „Historische Aufnahmen ermöglichen den Besuchern der Kempener Altstadt eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Darüber hinaus dienen Fotos als historische Quellen. Unter anderem können die Aufnahmen in der Kempener Altstadt die städtische Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg und der Altstadtsanierung veranschaulichen“, begründet CDU-Fraktionschef Jochen Herbst den Antrag der Christdemokraten. Des Weiteren könnten die historischen Bilder „wunderbar in den Stadtrundgang integriert werden“.