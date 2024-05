Unterwegs im Kreis Viersen Wie Grefraths Wirtschaftswege saniert werden können

127 Kilometer – so lang sind in der Summe alle Wirtschaftswege auf Grefrather Gemeindegebiet. Davon seien 77 Kilometer so genannte Hauptwirtschaftswege, die restlichen 50 Kilometer „normale“ Wege, wie die Gemeindeverwaltung ausführte. Der Zustand der Wege sei unterschiedlich zu bewerten. Neben guten Abschnitten müssten auch Schäden notiert werden. Eine Sanierung sei geboten. Um Fördermittel zu erhalten, muss ein Wirtschaftswegenetz-Konzept erarbeitet werden – quasi eine Dokumentation der Wirtschaftswege. Dabei sollen örtliche Anlieger, Landwirte und weitere Nutzergruppen bei der Erstellung des Konzeptes mitwirken.